Pütürge'de Yıldırım Kayısı Ağaçlarını Parçaladı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi, bir kayısı bahçesine büyük zarar verdi. Düşen yıldırım, ağaçları parçalarken kopan parçalar bahçe içinde savruldu.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı.
Malatya'da, etkili olan sağanak yağış sonrası düşen yıldırım, bazı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesi'nde Murat Türkeri'ye ait kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı.
Yıldırımın parçaladığı kayısı ağacından kopan parçalar ise bahçe içerisine savruldu. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa