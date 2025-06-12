Protestolar Nedeniyle Eti Bakır'ın ÇED Toplantısı İptal Edildi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde Eti Bakır A.Ş.'nin ÇED toplantısı, 500'den fazla vatandaşın protesto etmesi nedeniyle gerçekleşmedi. Toplantı sırasında halk, konuşmalara müsaade etmedi ve güvenlik önlemleri alındı.

Eti Bakır'ın ÇED toplantısına vatandaş izin vermedi

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Kovaçayır köyünde Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılmak istenen Çevresel Etki Değerlendirme toplantısı, halkın yoğun tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Protestolar sırasında resmi tutanak tutuldu, toplantı iptal edildi.

ÇED süreci kapsamında planlanan toplantı için bölgeye gelen firma yetkilileri, güvenlik önlemleri altında proje alanında hazır bulundu. Ancak çevrede toplanan 500'den fazla vatandaş, alkış ve ıslıklarla toplantıyı protesto etti. Protestocular, konuşmacıların konuşmasına müsaade etmedi.

Toplantının yapılacağı alanda çevik kuvvet ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Eski Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun da katıldığı etkinlikte, bazı vatandaşlar Topçu'ya tepki gösterdi. Vatandaşlarla Topçu arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Şirket yetkililerinin, tutanak tutulması konusundaki ısrarlara rağmen araçlarına binerek alandan ayrılması üzerine, vatandaşlar konuyu kendi aralarında tutanağa çevirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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