Polisten Kaçan Araç Pastaneye Girdi, İçinde Silah ve Para Bulundu

İstanbul Esenyurt'ta polis uygulamasından kaçan araç, pastaneye girdi. Kaza sonrasında 2 şüpheli kaçarken, araçtan iki adet ruhsatsız silah ve yaklaşık 1 milyon 900 bin lira değerindeki 50 bin dolar para çıktı. Şahısların olay yerinden kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 14.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre polis uygulamasında "Dur" ihtarına uymayan iki şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçla pastaneye girdi. Kazanın ardından 2 şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, araçta iki adet ruhsatsız silah ve 1 milyon 900 bin lira değerindeki 50 bin dolar para çıktı. İşyerinde maddi zarar oluşurken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL