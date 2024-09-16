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Polislerden Erzincan'da Sahte Para Uyarısı

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Kemah ilçesinde görevli polisler, vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirerek, sahteciliğin nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Ekipler, özellikle hayvan satıcılarını hedef alan dolandırıcılara karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde görevli polisler vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık hususunda bilgilendirerek uyarıda bulundular.

Polis ekipleri, kalpazanların mağduru olmamaları için besicilere ve vatandaşlara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı. Polisler, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların özellikle hayvan satıcılarını hedef seçtiğini belirten ekipler satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Broşürleri tek tek inceleyen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık erzincan Güvenlik Politika 3-sayfa Ekonomi Hukuk Polis Kemah

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