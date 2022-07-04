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Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen park halindeki otomobilde uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen park halindeki otomobilde uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen otomobilde arama yapıldı. Ekiplerce otomobil ve içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 70 gram uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi, 1 adet 12 av tüfeği ve 9 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.F.A. (38), E.D. (35) ile A.D. (28) işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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