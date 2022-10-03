Polis bir ayda 233 şüpheliyi yakaladı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 233 zanlı ekipler tarafından yakalanırken, zanlıların 125'i cezaevine teslim edildi. Malatya'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 233 zanlı ekipler tarafından yakalanırken, zanlıların 125'i cezaevine teslim edildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 1-30 Eylül tarihleri arasında kent genelinde yapılan çalışmalarda aralarında uyuşturucu, fuhuş ve yağma gibi suçlardan aranmaları bulunan 233 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 125'i cezaevine teslim edildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Malatya Eylül 3. Sayfa Haberler

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