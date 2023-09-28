Polatlı'da kayıp genç kız aranıyor

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde gezmeye gideceğini söyleyip evden çıkan Tuana Ceren Coşkun'dan (16) 4 gündür haber alınamıyor.

Polatlı'da yaşayan Tuana Ceren Coşkun, 4 gün önce ailesine gezeceğini söyleyerek evden çıktı. Ancak Coşkun, geri dönmedi. Coşkun'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Tuana Ceren Coşkun'un bulunması için çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalarda Coşkun'a ulaşılamadı.

Tuana Ceren Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.