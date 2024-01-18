Üye Girişi
Haberler

PKK'ya katılan çocuklarını geri isteyen ailelerin sayısı artıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesine bir aile daha katılımıyla sayı 374'e yükseldi. Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 599'uncu gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesine bir aile daha katılımıyla sayı 374'e yükseldi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 599'uncu gününde kararlılıkla devam ediyor. Aileler evlat mücadelesini sürdürürken, bir anne daha çocuğunu terörün pençesinden kurtarmak için oturma eylemine katıldı.

HDP il binasının önünde elindeki çocuğu Mazlum'un fotoğrafıyla mücadeleye katılan anne Naciye Ercan, evladının 2018 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdü.

Çocuğunu alana kadar HDP önündeki mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Ercan, "Oğlum 2018 yılında bana Aydın'a gideceğini söyledi. Sonradan öğrendik ki PKK terör örgütüne karışmış. Örgüte katıldığını da fotoğrafını görerek anladım. İstiyorum ki oğlum gelip devletine teslim olsun. Evladım gelmeden buradan bir yere ayrılmam. Oğlum, gel teslim ol. Seni çok özledim oğlum. Bir aydır çocuğumun dağda olduğunu öğrendim. Tek isteğim oğlumun teslim olmasıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır PKK Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Muş adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title