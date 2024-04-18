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Pendik'te Trafikte Tartışma Kavgaya Dönüştü

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Pendik'te trafikte ilerleyen taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik'te trafikte ilerleyen taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar taksi şoförüne tekme ve yumruk ile saldırdılar. Saldırı anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KCZ 007 plakalı otomobil sürücüsü ile trafikte ilerleyen taksi şoförü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen iki kişi taksi şoförünü saldırdı. Yaşanan olay sonrasında saldırganlar otomobillerine binerek uzaklaştı. Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Pendik 3.Sayfa Güncel Haberler

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