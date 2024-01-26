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Pendik'te Pil Üretim Atölyesinde Yangın Çıktı

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Pendik'te bulunan 9 katlı binanın giriş kısmındaki pil üretim atölyesinde çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik'te 9 katlı binanın giriş kısmındaki pil üretim atölyesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Olay, Pendik Esenler Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde 9 katlı binanın giriş kısmında bulunan pil üretim atölyesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pil üretim atölyesinde yaşanan ufak çaplı patlamanın ardından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir araç zarar gördü. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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