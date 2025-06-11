Pendik'te İş Adamı Cinayeti: Aykut Karagöz Vurularak Öldürüldü

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Pendik'te iş adamı Aykut Karagöz, alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu Hamza Karaman tarafından vuruldu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Karagöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pendik'te cinayet: İş adamı husumetlisi tarafından vurularak böyle öldürüldü

Pendik'te iş adamı cinayeti güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Pendik'te iş adamı Aykut Karagöz alacak verecek meselesi nedeniyle Hamza Karaman ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmada Karagöz vurularak hayatını kaybetti. Karaman ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 17.00 sıralarında Pendik Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak üzerinde 3 katlı binanın 3. katında bulunan ofiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Karaman ve Aykut Karagöz alacak verecek nedeniyle tartıştı. İkili daha sonra Pendik'te Karagöz'ün ofisinde buluştu. Görüşme esnasında Aykut Karagöz yanında bulunan 2 ruhsatsız tabancayı Karaman'a doğrultması sonrası tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Karaman, Aykut Karagöz'ün elindeki bir tabancayı almaya çalışınca vurularak yaralandı. Yaşanan olayda iki şahıs, tabanca ile birbirini vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan Aykut Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Hamza Karaman ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay anı ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayatını kaybeden Aykut Karagöz'ün inşaat şirketinin olduğu ve bir süre önce işlerinin bozulması sebebiyle konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi. Karagöz'ün ayrıca Serhat Ardahan Spor'un eski başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
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