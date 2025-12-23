Haberler

Araçtaki yangın önünde park ettiği kafeyi küle çevirdi: Yarın açılışını yapacaktık

Araçtaki yangın önünde park ettiği kafeyi küle çevirdi: Yarın açılışını yapacaktık
Güncelleme:
Pendik Kaynarca Mahallesi'nde park halindeki bir araçta çıkan yangın, çevredeki binalara ve bir kafeye sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak 2 araç ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangında küle dönen kafenin ortağı "Biz de iki üç aydır burayla uğraşıyorduk yapmak için, yarın sabah açılışımız vardı. Nasip olmadı, her şey Allah'tan" dedi.

  • Pendik'te bir araçta çıkan yangın 2 araca ve 1 iş yerine zarar verdi.
  • Yangın nedeniyle küle dönen kafenin yarın açılış yapılması planlanıyordu.
  • Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Pendik'te bir araçta çıkan yangın çevredeki bina ve mekanlara sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 araç ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, 11.15 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Küçüksu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek yan taraftaki bir binaya ve 3 katlı bir kafeye sıçradı.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın nedeniyle 2 araç ve kafe kullanılamaz hale geldi. Öte yandan çevredeki binalarda da geniş çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"YARIN SABAH KAFEMİZİN AÇILIŞI VARDI"

Yangında küle dönen kafenin ortağı Sahil Yıldırım, "Aracı ön tarafa çekmişler. Biz de iki üç aydır burayla uğraşıyorduk yapmak için, yarın sabah açılışımız vardı. Nasip olmadı, her şey Allah'tan. Şu an polis ve itfaiye raporunu bekliyoruz. O araç yandı, yandaki araca da sıçradı. Ondan sonra dükkanı komple yaktı. Dükkan kapalıydı ama içerisi komple doluydu, her şeyimiz vardı ve vergileme vasıtasıyla çıkartmıştık. Yarın da faaliyete başlayıp kafe olarak kullanacaktık, nasip olmadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title