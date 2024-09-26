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Pekmez Kaynatırken Çıkan Yangın, Araç ve Evi Yaktı

Pekmez Kaynatırken Çıkan Yangın, Araç ve Evi Yaktı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde pekmez kaynatmak için ateş yakan bir vatandaşın evinin yanındaki ateş, sıçrayan alevlerle otomobil ve evine zarar verdi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde pekmez kaynatmak için evinin kenarına ateş yakan vatandaşın otomobili ve evi yanarak hasar gördü.

Kürnüş köyünde meydana gelen olayda, H.K. isimli vatandaş evinin kenarında pekmez kaynatmak için ateş yaktı. H.K. işi bittiğinde ateşin başından ayrıldı. Ateşten sıçrayan alevler yakınında bulunan hafif ticari araca ve eve isabet etti. Yangın sebebiyle araç ve evde hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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