Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü, 91 polis yaralandı - Haberler

Pakistan'ın Pencap eyaletinde sokağa inen eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda, 3 polis hayatını kaybederken, 91 kişi de yaralandı.

Pakistan'da dün Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri birçok kentte sokağa inmiş, başta başkent İslamabad, Lahor ve Karaçi olmak üzere çok sayıda kentte polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

Pencap eyaleti genelinde Khan destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda, 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 91 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Lahor'da 1 polisin vurularak öldürüldüğünü, 2 polis memurunu ise Attock kentinde görev başındayken otobüslerinin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis ayrıca, Lahor'da 34, Attock'ta 48 ve Sargodha'da 9 polisin yaralandığını bildirerek, 11 polis aracına zarar verildiği aktarıldı. - İSLAMABAD

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa