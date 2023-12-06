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Osmaniye'de Oto Hırsızları Operasyonu: 5 Tutuklama

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Osmaniye'de düzenlenen operasyonda oto hırsızlığı şüphelisi 7 kişiden 5'i tutuklandı. İl Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı ve şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Tutuklanan şüphelilerin suç kayıtları da açıklandı.

Osmaniye'de oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye İl Müdürlüğü ekiplerince, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve 29 suç kaydı bulunan S.G. (30), 25 suç kaydı bulunan Y.K. (22), 16 suç kaydı bulunan M.A.Y. (29), 15 suç kaydı bulunan M.K. (27), 6 suç kaydı bulunan B.A. (30) sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İ.G. (60) ve B.K. (32) ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Osmaniye Güvenlik Hırsızlık Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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