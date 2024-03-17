Osmaniye'de inşaatta çökme: 4 işçi yaralandı

Osmaniye'de beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen çökmede ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Bölgede devam eden inşaatta beton dökümü esnasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanından kurtarılan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin isimlerinin M.Ş., A.B., İ.K. ve İ.P. olduğu öğrenildi. - OSMANİYE