Osmaniye'de inşaat çökmesi: 4 işçi yaralandı

Osmaniye'de beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen çökmede yaralanan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Bölgede devam eden artırma tesisi inşaatında beton dökümü esnasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanından kurtarılan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düziçi ilçe devlet hastanesinde tedavileri devam işçiler; M.Ş., A.B., İ.K. ve İ.P. isimli 4 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi. - OSMANİYE