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Ordu'da trafik denetimlerinde 9 bin 937 araç kontrol edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 9 bin 937 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 34 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 13 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 18 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 16 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 187 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 17 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 10 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 37 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 9 bin 937 araç kontrol edildi, 632 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi ve 13 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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