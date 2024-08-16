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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin soruşturma tamamlandı

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs'taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 şüphelinin 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ali Koç ve bazı futbolcular hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

İSTANBUL - Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs'taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 şüphelinin 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ali Koç ve bazı futbolcular hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran 'müşteki' sıfatıyla, Jaden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Galatasaray Spor Kulübü, GS Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, stat müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve Çelikkıran'ın sağlık raporuna göre boyun kırığı bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırığın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Ali Koç ve bazı futbolcular hakkında takipsizlik kararı

Şüpheli Hulusi Belgü'nün arbede sonrası Çelikkıran'ın arkasından gelip saçını çekerek sırt kısmına vurduğunun da aktarıldı iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek', 'hakaret içeren tezahürat', 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'tehdit' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Jaden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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