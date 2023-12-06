Üye Girişi
Haberler

Oktay Derelioğlu Trafikte Darp Edildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Derelioğlu'nun kolu çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Derelioğlu, saldırganlara en büyük cezayı almalarını istedi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk eden ve aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu'nun kolu çıktı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu, "En büyük cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu Kadıköy'de yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu tedavi altına alındı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu. Derelioğlu, "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik" sözlerini kullandı.

"2 kişi tarafından saldırıya uğradık"

Derelioğlu, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı" şeklinde konuştu.

"Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik"

Derelioğlu "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Oktay Derelioğlu Kadıköy Şiddet Hukuk 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title