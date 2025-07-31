OGM'den Açıklama: Yanmaz Kıyafetler Daha Önce Dağıtıldı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı" şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını, tedarik edilen elbiselerin Eskişehir Seyitgazi yangınından daha önce tüm ülke teşkilat birimlerine dağıtıldığını açıkladı.

OGM tarafından yapılan açıklamada, "31 Temmuz 2025 tarihinde halktv.com.tr sitesinde İsmail Saymaz imzasıyla yayınlanan 'Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı' başlıklı yazıya istinaden Orman Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Yazıdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelimizde yanmaya dayanıklı elbiseler bulunmaktadır. Yanmaya dayanıklı elbiseler, stok miktarına göre her yıl düzenli bir şekilde satın alınmaktadır. 2025 yılına ait satın alma ihalesi, yılın ilk aylarında yapılmış, tedarik edilen elbiseler Eskişehir Seyitgazi yangınından daha önce tüm ülkemiz teşkilat birimlerine dağıtılmıştır" denildi.

Son üç yılda 53 bin 654 adet yanmaya dayanıklı elbise alındığı vurgulanan açıklamada, "Son üç yılda 2023 yılında 18 bin 222 adet, 2024 yılında 17 bin 854 adet, 2025 yılında ise 17 bin 578 adet toplam 53 bin 654 adet yanmaya dayanıklı elbise satın alması yapılmıştır. Yanmaya dayanıklı elbiselerin her bir personele 3 yılda bir defa verilmesi öngörüldüğü halde, her yıl bu elbiseler alınmakta ve ilgili personellere fazlasıyla dağıtılmaktadır. 2025 yılında yanmaya dayanıklı elbiseler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilerek tüm bölge müdürlüklerine teslim edilmiştir. Yapılan ihalelerle elbise temini, daha çok stok azalması nedeniyle eksilen stokların yerine konulması maksatlı yapılmaktadır. Bu satın alımlarda, sadece yanmaya dayanıklı elbise değil, yanmaya dayanıklı bot ve maske temini de yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı orman emniyet yol ve şerit bakımı, iş makinesi alımı ve iki yıldır silvikültür bakımı yapılmadığı iddialarına cevap verilen açıklamada, "Bugüne kadar 26 bin128 km yangın emniyet yolu, 241 bin kilometre orman içi yolu ve 10 bin kilometre yangın şeridi yapılmıştır. 2025 yılında ise 26 bin 128 km yangın emniyet yolunun bakımı yapılmıştır. Ayrıca bin 250 kilometre orman içi yolu ve 150 kilometre yangın şeridi inşa edilmektedir. Orman yangınları ile mücadele çalışmaları tasarruf tedbirleri dışında tutulmuştur. Son iki yılda ülke genelinde toplam 358 bin 174 hektar alanda sıklık bakımı gerçekleştirilmiştir. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılacak her türlü kiralama, satın alma ve benzeri iş ve işlemler tasarruf genelgesi kapsamı dışında kalmaktadır. 2024 yılı sonuna kadar yangınlarla mücadelede emniyet şeridi ve yollarının temizliği için 221 dozer, 178 ekskavatör, 299 greyder ve 116 treyler alınmıştır. 2025 yılında 6 adet greyder, 11 treyler teslim alınmış olup, yılsonuna kadar 20 adet dozer ve 18 adet greyderin daha teslim alınması planlanmaktadır" denildi. - ANKARA