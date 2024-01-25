Nusaybin'de tır devrildi, kaza maddi hasarla atlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Nusaybin ilçesi Odabaşı Köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. - MARDİN