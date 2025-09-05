NG Afyon MotoFest 8. Kez Kapılarını Açtı

NG Afyon MotoFest açılış seronomosi protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilirken, birçok ülkeden de canlı yayınlanacak ve nefesleri kesecek yarışlar yarın sabah start alacak.

Afyonkarahisar'da bu yıl 8'incisi düzenlenen NG Afyon MotoFest, binlerce katılımcının yoğun ilgisiyle kapılarını açtı. Türkiye'nin 2025 yılındaki en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olan festival, ilk gününden itibaren renkli görüntülere, adrenalin dolu gösterilere ve unutulmaz müzik performanslarına sahne oldu. Açılış programının motokross alanında kent protokolü üyelerinin ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılımlarıyla yapıldı.

Açılış programında ayrıca sporcuların motosikletlerle sunduğu akrobatik gösteride nefesleri kesti.

Yarışmaların yarın sabah erken saatlerde start alacağı ve birçok ülkeden de canlı yayınlanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR