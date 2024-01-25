Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muş Valisi Avni Çakır'ın başkanlığında Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Muş Valisi Avni Çakır'ın başkanlığında Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Vali Avni Çakır başkanlığında Korkut Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yerel seçimlerin ilde huzur ve güven ortamında sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Çakır, tüm ilçelerde seçim güvenliği toplantısının yapılması ve tüm kurumların Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi talimatını verdi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Hasan Taş ve Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Korkut Kaymakamı ve Hasköy Kaymakam Vekili Ahmed Çelik ve kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muş Valiliği Avni Çakır Jandarma Korkut Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title