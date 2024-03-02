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Muğla'da kahvehanede kumar operasyonu: 73 bin TL ele geçirildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir kahvehanede yapılan operasyonda 73 bin TL para ile birlikte 4 kişi hakkında işlem yapıldı. İstihbari çalışmalar sonucu kumar oynatıldığı bilgisi alınan işletmede yapılan kontrolde, oyun kağıtları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesindeki bir kahveye jandarma tarafından yapılan operasyonda 73 bin TL para ile birlikte 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Göcek Mahallesinde faaliyet gösteren İ.Ş. isimli şahsa ait kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince işletmede yapılan kontrolde; oyun kağıtları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin TL para ele geçirilmiştir.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulanmış, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

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