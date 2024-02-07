Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER OLDU?

Çifte cinayet kurbanı Şen kardeşler davasında yeni gelişme!

Ganime Hanım, yakın zamanda duruşmaları olduğunu, bir itiraf olduğunu eve iki kişi değil üç kişi girildiğinin ortaya çıktığını söyledi. Babası ve amcasının işkence ile öldürüldüğünü de söyleyen Ganime Hanım, öldürülme sebebinin hırsızlık olduğu iddialar arasında dedi.

Terlikleri ile kaçtı, kocasından dert yandı: 'Eşimin yanında güvende değildim, evlendiğime pişmanım'

Ceylan Koca, kocasına geri dönmeyeceğini, annesinin yanına gideceğini söyledi. Mustafa Koca'ya uzaklaştırma kararı çıkartacağını söyleyen genç kadın hemen boşanma davası açacağım dedi. Eşinden soğuduğunu söyleyen Ceylan, çocuğu gösteririm dedi.