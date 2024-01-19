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Mudurnu'da otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

BOLU (İHA) – Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri K. idaresindeki 54 ABJ 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yoldan çıkarak, yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü Hayri K. ve yanında yolcu konumunda bulunan vatandaş yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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