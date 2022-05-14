MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa