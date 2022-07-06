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Motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi. Yapılan denetimlerde toplam 11 araca 13 bin 621 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi, Kocasinan, Talas Devriye Ekipler Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı suçları ile mücadele çerçevesinde çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçların bulunması, suça karışan şahıs ya da şahısların yakalanması amacıyla motosiklet ve kuş gurubu araçlar denetlendi.

Yapılan denetimlerde toplam 29 motosiklet, 104 araç ve 168 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 1 araç trafikten men edilirken, trafik yönünden 11 araca da 13 bin 621 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Kayseri Tragger 3. Sayfa Haberler

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