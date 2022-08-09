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Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı

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Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir vatandaşa ait motosikleti çalan hırsız, olayla ilgili detaylı çalışma yapan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir vatandaşa ait motosikleti çalan hırsız, olayla ilgili detaylı çalışma yapan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede motosikleti çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede detaylı araştırma yaptı. Çalışmalar sonucunda motosikleti çalan kişinin, çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Ş.C.Y olduğu belirlendi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kısa süre sonra Ş.C.Y.'yi ve çalmış olduğu motosikleti kıskıvrak yakaladı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Ş.C.Y., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Torbalı İzmir 3. Sayfa Haberler

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