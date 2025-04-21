Modifiye Festivalinde Tofaş Yangını Paniğe Neden Oldu

Modifiye Festivalinde drift atan Tofaş alev aldı

ISPARTA - Isparta'da düzenlenen modifiye araç festivalinde drift atan Tofaş marka otomobil aniden alev aldı. Sürücü yangın tüpüyle müdahale ederek aracı söndürürken, izleyiciler arasında panik yaşandı.

Isparta'nın Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali, beklenmedik bir anla gündeme geldi. "Modifiye Araç ve Motor Tutkunları Madde Bağımlılığına Karşı Birleşiyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte drift gösterisi yapan Tofaş marka bir otomobil, seyirciler arasında drift gösterisi yaparken bir anda alev aldı. Olay, izleyicilerin gözü önünde saniyeler içinde gerçekleşirken, sürücünün soğukkanlılığı oluşabilecek bir faciayı önledi. Alevlerin yükselmesiyle birlikte hemen aracı durduran sürücü, bagajdan çıkardığı yangın tüpüyle hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın anı izleyenler arasında kısa süreli paniğe neden olurken, yangının büyümeden söndürülmesiyle rahat bir nefes alındı. Müdahalenin ardından araç drift gösterisine devam etti.