Mobilya Mağazası Sahibi Sipariş Paralarıyla Kayboldu

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Mobilya Mağazası Sahibi Sipariş Paralarıyla Kayboldu
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İzmir'in Buca ilçesindeki bir mobilya mağazasının sahibi, müşterilerden aldığı sipariş paralarıyla birlikte kayıplara karıştı. Müşteriler dolandırıldıklarını anlayarak polisle irtibata geçti.

Mobilya mağazası sahibi, sipariş paralarıyla kayıplara karıştı

İzmir'de mağaza sahibi sırra kadem bastı, onlarca mağdur şikayetçi,

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bulunan mobilya mağazasının sahibi, sipariş verilen mobilyaların paralarıyla birlikte kayıplara karıştı. Çok sayıda vatandaş mağdur olurken, polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Hürriyet Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan Trend Home adlı mobilya mağazasında meydana geldi. Mağazanın sahibi Oğuz K., mağazasından mobilya almak isteyen vatandaşlardan ürünlerin paralarını alarak mobilyaların kısa zamanda teslim edileceğini söyledi. Vatandaşlara sipariş fişi veren Oğuz K., bu fişlere kaşe vurup imzasını da attı. Bir süre sonra mobilyaların kendilerine teslim edilmemesi üzerine mağazayı ve sahibini telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine şüphelenerek mağazaya gelen vatandaşlar, iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Günlerdir telefonlara da yanıt alamayan müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca soluğu emniyette aldı. Şu ana kadar 16 vatandaşın durumu öğrenip suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken sayının artmasının beklendiği öğrenildi.

Tabelalarına 'Dolandırıcı' yazdılar

Olay sonrası mağaza önüne gelen bazı öfkeli müşteriler, iş yerinin tabelalarına 'Dolandırıcı' yazdı. Şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri, Oğuz K.'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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