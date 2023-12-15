Üye Girişi
Haberler

Milas'ta aranan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla, 15 ayrı suçtan aranan şüpheli Milas'ta yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda 15 ayrı suçtan 44 yıl 18 gün karara bağlanmış hapis kararı bulunan şüpheli Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada hakkında konut dokunulmazlığı ihlali, hırsızlık, kasten yaralama, işyeri dokunulmazlığı ihlali, basit yaralama, mala zarar verme, silahla ateş etme gibi 15 ayrı suçtan karara bağlanmış 44 yıl 18 gün hapis cezası bulunan S.A.S. isimli şüphelinin Milas Aydınlıkevler Mahallesinde olduğu tespit edildi.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikamete yapılan operasyon ile şüpheli S.A.S. yakalandı. S.A.S. tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla Milas Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title