Milas'ta ağır tonajlı araçlara sıkı denetim

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, ağır tonajlı yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerini artırarak sürdürüyor.

Bölgenin ekonomisine büyük katkıda bulunan bu sektörde, trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel can kayıpları ile yaralanmaları önlemek amacıyla emniyet ekipleri, günün her saati denetimlerini titizlikle yürütüyor. Denetimler sırasında, araçların azami yük taşıma kapasitelerini aşmalarına kesinlikle izin verilmiyor. Bu uygulama, trafik güvenliğini artırmanın yanı sıra, yollarda seyir halindeki diğer kullanıcıların da güvenliğini temin etmeyi amaçlıyor. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin sürücülerde farkındalık oluşturarak, kural ihlallerinin önlenmesinde etkili olduğunu vurguluyor. Yapılan denetimlerde ağırlık limitlerini aşan araçlar tespit edilirse, ilgili yasal işlemler uygulanıyor. - MUĞLA