Milas'ta 12 Yıldır Aranan Cinsel İstismar Şüphelisi Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 12 yıldır aranan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 12 yıldır aranan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 12 yıl önce küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan H.B. isimli şahıs 8 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA