Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin final yapmasının ardından sevgilisiyle Bodrum'a tatile giden Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu, spor tarzı ve terlikleriyle metroda görüntülendi.

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Nilsu Berfin Aktaş gibi güçlü isimlerin yer aldığı " Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar" dizisi, geçtiğimiz ay final yaparak ekranlara veda etti. Hem oyunculuk performanslarıyla hem de dönem atmosferini yansıtan prodüksiyonuyla dikkat çeken dizide başrol oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu, final sonrası kısa bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

TATİLDE MORAL BULDU

Dizinin yayın sürecinde sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Üzümoğlu, projenin tamamlanmasının ardından soluğu sevgilisiyle birlikte geçtiğimiz hafta Bodrum'da aldı. Sezon boyunca yoğun bir tempoda çalışan başarılı oyuncu, kısa bir tatille hem ruhen hem bedenen dinlenmeyi tercih etti.

Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPTI, RAHATLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yaz sezo n unun açılmasıyla birlikte sahil beldelerine akın eden ünlüler kervanına katılan Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönüş yaptı. Ünlü oyuncu, dönüş yolunda halk arasında olmayı tercih ederek İstanbul metrosunda görüntülendi.

Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Spor tarzı, salaş kıyafeti ve dikkat çeken terlikleriyle sade bir görünüm sergileyen Üzümoğlu'nun bu rahat hali sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı. Şöhretin getirdiği görünürlükten zaman zaman uzak durmayı tercih eden Cem Yiğit Üzümoğlu'nun, metroda halkla iç içe seyahat etmesi, hayranlarının takdirini topladı.

Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMevlüt:

Görsem tanımam.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

geçenlerde amsterdamdaydim sallasan türk ve yabancı ünlüye değiyor, bu kadarda abartmamak lazım...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna Olise'den olay cevap

''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna olay cevap
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: 'İnşallah bir gün''

Babası transferi neredeyse duyurdu: İnşallah Galatasarayımıza gelirsin
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.