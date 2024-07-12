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Mersin ve İstanbul'da 521 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 521 milyon 100 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Mersin'de bir firmaya ait konteynerlerde farklı markalarda kaçak ticari eşya bulunurken, İstanbul'da ise bir konteynerde yabancı bandrollü kaçak sigara tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 521 milyon 100 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla 521 milyon 100 bin TL değerinde kaçak eşyaya el konuldu. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri risk analizi ve istihbari çalışmalar sonucunda usulsüzlük yaptığı tespit edilen bir firmaya ait konteynerler mercek altına alındı. Firmaya ait konteynerlerin ikiz konteyner yöntemini kullanarak Türkiye'ye beyan harici kaçak eşya sokmaya çalışmalarından şüphelenilmesi üzerine ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, plastik hammadde olarak beyan edilen konteynerlerde farklı markalarda kaçak ticari eşya yakalandı. Cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına kadar çeşitli markalara ait yaklaşık 36 ton 360 kilogram ağırlığındaki kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 505 milyon Türk lirası olduğu belirtildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri 230 bin paket kaçak sigaraya el koydu

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda ise, bir konteyner risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı. Riskli değerlendirilen konteyner açıldığında içerisinde bulunan kolilerin demir kaplamalarla sabitlendiğinin görülmesi üzerine kolileri açan ekipler, kolilerin içerisinde beyan harici yabancı bandrollü kaçak sigara gizlendiğini tespit etti. Ele geçirlen 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigaranin piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon 100 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ticaret Bakanlığı İstanbul Mersin 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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