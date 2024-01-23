Mersin'de kavşaktan dönen tırın üzerinden düşen konteyner belediye otobüsüne çarptı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 33 AJS 588 plakalı tır, Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarındaki kavşakta dönüş yaptığı sırada, 42 ACZ 763 plakalı dorse üzerinde bulunan konteyner yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen sürücüsü belirlenemeyen 33 AHG 909 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün arka tarafına çarptı.

Kazada otobüste hasar meydana gelirken, konteyner, vinç yardımıyla başka bir tıra yüklenerek kaldırıldı.

Bölgede esnaflık yapan Vahit Özberk, dükkanda oturduğu sırada bir gürültü duyarak dışarı çıktığını belirterek, "Konteyner yola düşmüştü. Çok şükür yaralanan yok" diye konuştu. - MERSİN