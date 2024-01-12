Mersin'de Kamyonun Ezdiği Köpeğin Yanına Diğer Köpekler Koştu

Mersin'de tali yolda yatan bir köpek, kamyonun ezmesi sonucu telef etti. O anlar kameraya yansırken, diğer köpeklerin de telef olan köpeğin yanına koşması dikkat çekti.

Olay, Tarsus ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarında evi bulunan Sinan Şenal'a ait köpeklerden biri tali yola yattı. Bir süre sonra bölgedeki tavuk çiftliklerine giden bir kamyon hızla gelerek, üzerinden geçtiği köpeği telef etti. Kamyon durmadan yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun köpeği ezmesinin ardından diğer köpeklerin yanına hızla gitmesi dikkat çekti.

Evi yol kenarı olduğu için tedbir amaçlı güvenlik kamerası kurduğunu belirten Sinan Şenal, "3 köpeğim vardı, birini tavuk çiftliklerine giden bir kamyon hızla gelerek ezip telef etti. Maalesef telef olan köpeğimizi gömmek zorunda kaldık. Bu tali yol diğer köylere ve bölgedeki tavuk çiftliklerine gittiği için kamyonlar sürekli geçiyor. Çok hızlı geçtikleri için tedirgin oluyoruz. Yerleşim yerlerinden geçen noktalara hız kesici yapılmasını istiyorum" dedi. - MERSİN