Mersin'de Kahve Fiyatları Üzerine Çıkan Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

Mersin'de Kahve Fiyatları Üzerine Çıkan Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kahve fiyatları yüzünden yaşanan kargaşada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli tutuklandı. Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahve fiyatları nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği esnaf kavgasında 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Haziran Cumartesi günü Yarenlik Alanı'ndaki Uğur İş Hanı Pasajı'nda yaşandı. İş yerinde çalışan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., komşusu Ali Beyaz ile kahve fiyatları üzerine tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Beyaz ile oğlu A.D.B. (25) bıçaklanırken, olaya karışan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Ali Beyaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan A.D.B.'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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