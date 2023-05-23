Mersin'de ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar: "Her yıl aynı şeyleri yaşıyoruz" Mersin'de sabaha karşı etkili olan sağanak yağış kentin bazı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin'de ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar: "Her yıl aynı şeyleri yaşıyoruz"

MERSİN - Mersin'de sabaha karşı etkili olan sağanak yağış kentin bazı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle merkez Toroslar ilçesinde yaşayan, evleri ve iş yerleri su basan vatandaşlar, "Her yıl aynı şeyleri yaşıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Dün gece saatlerinde Mersin merkez Toroslar ilçesi, Akdeniz ilçesi ve Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kentte yer yer su baskınlarına neden oldu. Araçların zarar gördüğü, bazı ishale duvarlarının yıkıldığı, ev ve iş yerlerinin su bastığı yağışta, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merkez Toroslar İlçesi Tozkoparan Mahallesinde yaşayan vatandaşlar da su basan ev ve iş yerlerini temizlemeye başladı. Ellerinde kovalarla içerideki suları temizlemeye çalışan vatandaşlar, her yıl aynı şeyi yaşadıklarını kaydetti.

"Her taraf berbat oldu"

Evlerinin bodrum katı su basan Ramazan Kara, "Ne olduysa gece oldu zaten. Yağmur yağdı, dere taştı, böyle oldu. Derenin üstü kapatılmaz, dere yatağının üstü kapatılmaz. Altına beton dökülüp, üstünü de kapatırsan dere yatağı taşar. Dere yatağı taşarsa da vatandaşların evine girer. Dere yatağının olduğu yer buraya 100 metre uzaklıkta. Dere yukarıdan taşıyor, yoldan geliyor, her tarafı su basıyor. Dere yatağı burası oldu. Her taraf berbat oldu anlatacak bir şey yok ki. Evin içerisine bile girmişti" dedi.

"Her yağışta bunu yaşamak zorunda kalacak mıyız?"

İş yeri su basan Ali Metin ise "Gece saat 2'den beri uyumadık biz. Gece boyunca evimizle uğraştık. Yıkılan yerlerimiz oldu. Zaten yola çıkmak mümkün değil. Dükkanımızla ilgilenemedik. Selden dolayı ayakta duramıyorsun. Sabah geldiğimizde bir baktık, dirseğimize kadar suyun, çamurun içerisindeyiz. Çok rezil bir durumdayız. Biz bunu her yağışta yaşamak zorunda kalacak mıyız? Buna bir çare bulunması lazım" şeklinde konuştu.