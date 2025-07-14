Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 9,5 Milyon TL'lik Ürün Ele Geçirildi

Mersin'de nakliye yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılan üç ayrı dolandırıcılık olayı, polis ekiplerinin başarılı operasyonlarıyla engellendi. Toplam 9 buçuk milyon TL'lik ürün ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Olaylarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

İlk olayda, Mersin'den Van'a gönderilmesi planlanan 1 milyon TL değerindeki 12 palet ürünün, başka bir ile sevk edildiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliler Y.G. ve B.G.'yi yakalayarak adli mercilere sevk etti. İkinci olayda ise Mersin'den Ankara'ya taşınması gereken 3 milyon TL değerindeki 44 palet ürünün, kent merkezindeki bir depoda saklandığı tespit edildi. Polis operasyonuyla ürünler sahibine teslim edilirken, şüpheliler L.H.T. ve K.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Üçüncü olayda, Mersin'den Konya'ya gönderilmesi planlanan 1,5 milyon TL'lik 26 ton ürün ile Gaziantep'e sevk edilmesi gereken 4 milyon TL'lik 15 ton ürünün, farklı illerdeki depolarda tutulduğu belirlendi. Yapılan koordineli operasyonlarla ürünler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla dolandırıcılık olaylarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - MERSİN