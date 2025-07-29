Mersin'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 18 Gözaltı

Mersin'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 18 Gözaltı
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Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, banka kartları ve 683 bin TL ele geçirildi.

Mersin'de polis ekiplerince dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, başkalarına ait banka kartları ve 683 bin TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda bir suç örgütünü deşifre etti.

Yapılan çalışmalarda, örgüt üyelerinin dolandırıcılık amacıyla ağına düşürdükleri mağdurların banka hesaplarını para karşılığında satın aldıkları ve bu hesaplar üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, farklı kişilere ait banka kartları ve 683 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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