Mersin'de DEAŞ'a Finans Sağlayan 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de DEAŞ'a Finans Sağlayan 2 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan iki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı, diğerine adli kontrol şartı getirildi.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen iki şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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