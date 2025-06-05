Mersin'de boğulan Alperen Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize giren 17 yaşındaki Alperen Bayraktar, durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alınmıştı. Hayatını kaybeden Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan Silifke ilçesinde Gençik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı'na gelen öğrencilerden bazıları, yüzmek için denize girmişti. Havanın rüzgarlı, denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3'ü suda çırpınmaya başlamıştı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 2'si hayatını kaybetmişti. Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki Alperen Bayraktar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Bayraktar'ın durumunun ağır olduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilmişti. Bugün hastanede hayatını kaybeden, Sincan Cimşit Mezarlığı'nda öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bayraktar'ın cenazesine Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretmeni Genel Müdürü Ahmet İşleyen katıldı.