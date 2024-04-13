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Mersin'de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp

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Mersin'de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp

İki çocuğundan haber alamayan anne: "Onları çok seviyoruz, bir an önce evlerine dönmelerini istiyoruz"

MERSİN - Mersin'de ikisi 16, biri 13 yaşında 3 çocuktan Ramazan Bayramı'nın ilk gününden beri haber alınamıyor. Çocukların en son 10 Nisan'da Nusratiye Mahallesi'ndeki anne Emine P'ye ait eve girip çıktıkları görülen görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki İ.E.K. ile 16 yaşındaki ablası N.K. ve Nusratiye Mahallesi'nde oturan kuzenleri 16 yaşındaki kız çocuğu M.P., Ramazan Bayramı'nın 1. günü evden ayrıldı. Dedeleri vefat ettiği için taziye ile uğraşan aile bir süre sonra çocukların kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince güvenlik güçlerine başvuran aile, gelen ihbarları değerlendirerek kent merkezinin yanı sıra farklı şehirlerde de çocuklarını arama çalışmasını sürdürüyor.

"Hepimiz perişanız"

16 yaşındaki M.P'nin annesi Emine P. bayramın ilk gününden bu yana çocuklarından hiçbir iz bulamadıklarını belirterek, "Bayramın birinci günü dedelerini kaybettik. Şu an yaşadığımız duyguları anlatılmaz. Aramadığımız sormadığımız yer kalmadı. Emniyete, Çocuk Şubeye bildirdik. Hiçbir şekilde iz yok, bulamıyoruz. Eğer gittiklerinden pişmanlarsa kızım beni arayabilir. Kendim gidip elimle alır gelirim. Hiç kimseden korkmasın. Hepimiz perişanız" dedi.

Ağabey Beytullah P. de her yerde kardeşini aradıklarını söyledi. Evlerine girip çıkarken kaydedilen güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini ifade eden Beytullah P., "Üstlerini başlarını değiştirip evden ayrılmışlar. Ailemiz perişan. Onları her yerde arıyoruz" diye konuştu.

"Bir an önce evlerine dönmelerini istiyoruz"

İki çocuğundan haber alamayan anne Saadet K. ise çocuklarına çağrıda bulunarak, "Onları çok seviyoruz, biran önce evlerine dönmelerini istiyoruz. Çocuklarım 'kaçırıldı mı kendileri mi gitti' bilmiyoruz. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Emniyete başvurduk. Onlar çalışmaya başlamış ama biraz daha hızlansalar çok seviniriz. Onlardan haber bekliyoruz. Duyan gören varsa emniyete bildirmelerini istiyoruz. Eğer onlar bizi duyuyorsa rica ediyorum evlerine dönsünler" diye konuştu.

İki kardeşi kayıp olan Muhammet K. da olayı ilk duydukları andan itibaren kardeşlerini her yerde aradıklarını ifade etti. Kayıp olduklarına önce inanmadıklarını dile getiren Muhammet K., "Başlarına bir şey geldi mi diye korkuyoruz. Neredeyse tüm Mersin'e haber yaydık. Arabayla dağıla dağıla gezdik Mersin'i. Sonra Şanlıurfa'da, Osmaniye'de diye haber geldi. Neredeyse tüm Türkiye'ye dağıldık ailecek. Bir haber bekliyoruz. En azından ne halde olduklarını bilmek için en ufak ayrıntı bekliyoruz. Onları çok özledik. En ufak bir imkanları varsa bize haber versinler. Biz bunu istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Mersin Çocuk Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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