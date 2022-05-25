Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mazot tankeri 8 metreden alt yola uçtu: 2 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan mazot tankeri devrildi.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan mazot tankeri devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gökçebey ilçesi taş ocağı mevkisinde yaşandı. Bir inşaat firmasında çalışan Ahmet T. idaresindeki mazot yüklü 67 NA 466 plakalı tanker taş ocağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. 8 metreden alt yola devrilen tankerde bulunan şoför Ahmet T. ve yolcu olarak bulunan Yusuf A. kazada yaralandı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Tanker, İnşaat, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title