MİT, Reyhanlı saldırısının failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı
Pentagon'dan 'Dedeağaç kapatılacak' iddiasına yanıt

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti

Maydonoz Döner'in Antalya şubesini darbeci bir yüzbaşı koordine etmiş

Maydonoz Döner'in Antalya şubesini darbeci bir yüzbaşı koordine etmiş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atanırken hazırlanan raporda ünlü döner zinciriyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Antalya'daki şubelerin koordinasyonunu sağlayan Levent Doğan'ın 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katılan rütbeli askerler arasında olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin ünlü döner zinciri Maydonoz Döner'e FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle düzenlenen dev operasyonda 126 kişi tutuklanırken, şirkete de kayyum atandı.

"İTİRAFÇI" OLDUĞU GEREKÇESİYLE İŞTEN ATILDI

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ katıldığı canlı yayında Maydonoz Döner'e gerçekleştirilen operasyonun detaylarını anlattı. Operasyonun 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğu öğrenilirken astsubaylıktan ihraç edilen bir kişinin döner zincirinde çalışmaya başladığı ve cezaevinde kaldığı sürenin 1.5 yıl olması nedeniyle firma yetkilileri tarafından itirafçı olduğu gerekçesiyle işten atıldığı ifade edildi.

HER ŞEY CİMER'E ŞİKAYETLE BAŞLAMIŞ

Maydonoz Döner tarafından işten atılan eski astsubayın CİMER'e bir şikayet mektubu yazması sonrasında ekiplerin konuyla ilgili çalışma başlattıkları aktarıldı.

DARBECİ YÜZBAŞI FİNANSMAN TALEP ETMİŞ

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan yüzbaşı Levent Doğan'ın da yurt dışına kaçmak için Maydonoz Döner'in Antalya'daki şubesinden finansman talep ettiği ve alışverişin tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından kıskıvrak yakalandığı ifade edildi.

YOĞUN BİR FETÖ YAPILANMASI TESPİT EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Maydonoz Döner'e yönelik bir soruşturma başlattığı ve yoğun bir FETÖ yapılanması tespit ediliyor. 1,5 yıllık bir teknik takibin sonrasında ise firmaya yönelik dev bir operasyon gerçekleştiriliyor. 31 ilde 353 kişi gözaltına alınırken firmaya da kayyum atanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
img

Acun'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
img

7 gündür yanıyordu! Sırrı çözüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası

Serdar Ortaç'a yasa dışı bahis reklamı davasında ceza çıktı
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi
Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.