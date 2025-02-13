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Marmaris'te Motoryat Yangını: Nefes 16 Kullanılamaz Hale Geldi

Marmaris'te Motoryat Yangını: Nefes 16 Kullanılamaz Hale Geldi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir özel marinada bağlı motoryat Nefes 16, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesine rağmen kontrolden çıkarken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde bir özel marinada bağlı motoryat yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, açıkta demirli Nefes 16 isimli, 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine tekne hemen açığa alınarak ekipler tarafından müdahaleye başlandı. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ilçe jandarma, itfaiye, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevredeki diğer teknelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Yangına müdahalede bulunan Halil İbrahim Karadağ, "Sanırım makine dairesinde başladı yangın. En az 10 tüple müdahale ettik ama söndüremedik, devam etti" dedi.

Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen motoryatta soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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