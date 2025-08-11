Marmara Adası'nda Tekne Kazası: Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Adası'nda Tekne Kazası: Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
4 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasında kaybolan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken, parçalanan teknede incelemeler de devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı hem havadan hem karadan aramalarını sürdürüyor.

Kazanın ardından Ekinlik Adası'na çekilen parçalanmış teknede incelemeler sürerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı hem havadan hem da karadan arama çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmaların 7'inci gününde Erdek Kapıdağ Yarımadası Şahinburgaz- Ballıpınar Mahalleleri arasında kalan Dereağzı Koyunda aramalarını yoğunlaştırdı. Karadan aramalar sürerken sarp kayalıkları arama için drone ile çekildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
