Marmara Adası'nda Tekne Kazası: Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasında kaybolan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle parçalanan teknede yapılan incelemeler devam ediyor.

Kazanın ardından Ekinlik Adası'na çekilen parçalanmış teknede incelemeler sürerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı hem havadan hem da karadan arama çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmaların 7'inci gününde Erdek Kapıdağ Yarımadası Şahinburgaz- Ballıpınar Mahalleleri arasında kalan Dereağzı Koyunda aramalarını yoğunlaştırdı. Karadan aramalar sürerken sarp kayalıkları arama için drone ile çekildi. - BALIKESİR